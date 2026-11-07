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मदद के बहाने चालाकी: मदद के बहाने एटीएम में की ठगी, असली कार्ड लेकर भागे युवक; खाते से उड़ाए रुपये

Sat, 07 Nov 2026 10:34 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 10:34 AM IST
सार

आगरा के रामनगर की पुलिया स्थित एटीएम में दो युवकों ने मदद करने के बहाने राजेश जैन का डेबिट कार्ड बदल लिया। आरोपियों ने बोदला क्रॉसिंग के एटीएम से दो बार में 15,500 रुपये निकाल लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।
 

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Two Men Swap Debit Card at ATM, Withdraw Rs 15,500 from Bank Account
बैंक का डेबिट कार्ड - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में दो युवकों ने मदद के बहाने एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड बदलकर खाते से 15,500 रुपये निकाल लिए। पीड़ित को घटना की जानकारी मोबाइल पर आए बैंक संदेशों से हुई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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मानस नगर, शाहगंज निवासी राजेश जैन का यूको बैंक में बचत खाता है। उन्होंने बताया कि वह 5 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे रामनगर की पुलिया स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर रुपये निकालने गए थे। इसी दौरान एटीएम बूथ के अंदर मौजूद दो युवकों ने उनकी मदद करने का झांसा दिया और चालाकी से उनका डेबिट कार्ड बदल लिया।
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आरोपी असली कार्ड लेकर भाग गए, इसकी भनक उन्हें तुरंत नहीं लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन पर खाते से रकम कटने के संदेश आने लगे तब धोखाधड़ी का पता चला। ट्रांजेक्शन बोदला क्रॉसिंग स्थित एटीएम से दो बार किए गए थे। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है।
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