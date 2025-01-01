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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two containers collide on Agra-Gwalior Highway

Agra News: आगरा-ग्वालियर हाईवे पर दो कंटेनरों की भिड़ंत

Sat, 17 Oct 2026 01:27 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:27 AM IST
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Two containers collide on Agra-Gwalior Highway
Two container trucks collide at Saiyan intersection; drivers have a narrow escape.
सैंया। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर शुक्रवार सुबह दो कंटेनर आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों कंटेनरों के चालक बाल-बाल बच गए। सुबह करीब 10 बजे आगरा की ओर से आ रहा एक कंटेनर सैंया चौराहे से खेरागढ़ की ओर मुड़ रहा था। इसी दौरान धौलपुर की ओर से तेज गति से आ रहे दूसरे कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि धौलपुर की ओर से आने वाले कंटेनर के चालक का केबिन एक तरफ क्षतिग्रस्त होकर घूम गया। टक्कर के दौरान दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित बच गए। गनीमत रही कि हादसे के समय चौराहे पर राहगीरों की संख्या कम थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
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