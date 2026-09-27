Agra News: सीनियर महिला मुक्केबाजों के ट्रायल आज से

विज्ञापन



मंडलीय चयन के दौरान अनिल कुमार वशिष्ठ सदस्य चयन समिति के रूप में उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर पर रीनेश मित्तल चयन समिति के सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे।प्रशिक्षक गौरव कुमार चयनित खिलाड़ियों की हस्ताक्षरित सूची खेल कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने संबंधित जिलों के खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर सभी मूल अभिलेखों के साथ पहुंचने की अपील की है।

विज्ञापन

आगरा। झांसी में छह से नौ अक्तूबर तक होने वाली प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन होना है। इसके तहत जिला स्तरीय चयन-ट्रायल 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से व मंडलीय चयन-ट्रायल 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। ट्रायल में आगरा के साथ मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा की सीनियर महिला मुक्केबाज भी हिस्सा ले सकेंगी। इच्छुक खिलाड़ियों को जन्मतिथि का मूल प्रमाणपत्र और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में प्रवेश निशुल्क रहेगा।