फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Training at Eklavya Stadium for the Nationals

Agra News: नेशनल के लिए एकलव्य स्टेडियम में अभ्यास

Sat, 17 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 17 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Training at Eklavya Stadium for the Nationals
नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप
आगरा। पुणे, महाराष्ट्र में होने वाली 41वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए एकलव्य स्टेडियम में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव हरी सिंह ने बताया कि यूपी बालिका बास्केटबॉल टीम का विशेष प्री-नेशनल कोचिंग कैंप चल रहा है, यह 24 अक्तूबर तक संचालित होगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि मुख्य कोच श्यामवीर सिंह और सहायक कोच कन्हैया पाठक के मार्गदर्शन में सभी 17 चयनित खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनमें आगरा से दीपिका, हर्षिता और दीक्षा, मेरठ से प्रिया, साइना, नव्या व सौम्या, बुलंदशहर से साधना, अनुष्का कश्यप, अर्चना व आराध्या, लखनऊ से अनुष्का पांडा व स्वस्तिका सिंह, प्रयागराज से मनु, वाराणसी से कामना, हापुड़ से दिया खन्ना व अनुष्का शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed