Agra News: नेशनल के लिए एकलव्य स्टेडियम में अभ्यास

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आगरा। पुणे, महाराष्ट्र में होने वाली 41वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए एकलव्य स्टेडियम में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव हरी सिंह ने बताया कि यूपी बालिका बास्केटबॉल टीम का विशेष प्री-नेशनल कोचिंग कैंप चल रहा है, यह 24 अक्तूबर तक संचालित होगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि मुख्य कोच श्यामवीर सिंह और सहायक कोच कन्हैया पाठक के मार्गदर्शन में सभी 17 चयनित खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनमें आगरा से दीपिका, हर्षिता और दीक्षा, मेरठ से प्रिया, साइना, नव्या व सौम्या, बुलंदशहर से साधना, अनुष्का कश्यप, अर्चना व आराध्या, लखनऊ से अनुष्का पांडा व स्वस्तिका सिंह, प्रयागराज से मनु, वाराणसी से कामना, हापुड़ से दिया खन्ना व अनुष्का शामिल हैं।