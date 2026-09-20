Agra News: बाह में जाम के विरोध में मुंडन कराकर भूख हड़ताल पर बैठे व्यापारी नेता

विज्ञापन



बाह बस अड्डे के आस पास अतिक्रमण एवं डग्गेमार वाहनों के चलते लगने वाले जाम को लेकर 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रतिनिधि सभा के बाह नगर अध्यक्ष मनमोहन पांडेय धरने पर बैठे थे। रात में कार्यवाही का आश्वासन देकर उनको धरने से उठाया गया था। 2 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर वह बस अड्डे के सामने शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। अपना मुंडन भी करा लिया। प्रदर्शन स्थल से मनमोहन पांडेय एवं भाकियू नेता वेदप्रकाश पचौरी ने परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा बीपी अग्रवाल से बात की। रोडवेज बसें तो सड़क से हट गई, लेकिन डग्गेमार बसें और टैक्सी रोडवेज बस अड्डे के आस पास आड़ी तिरछी खड़ी रहीं, जिससे भूख हड़ताल के दौरान भी जाम के हालात बने रहे। मनमोहन पांडेय ने बताया डग्गेमार वाहनों के चलते कुछ ही दिन में तीन जानें चली गई हैं। स्कूल, कॉलेज आने जाने वाले छात्र-छात्राओं की जान को खतरा रहता है। फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारी काबिज हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। राहगीर भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएम से लेकर रोडवेज के अधिकारियों को समस्या बताई थी। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। करीब 10 घंटे बाद एआरएम सारिका शर्मा, एसीपी जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार सुधीर गिरी मौके पर पहुंचे। डग्गेमारी, अतिक्रमण पर अंकुश का आश्वासन देकर भूख हड़ताल खत्म कराई। मनमोहन पांडेय ने समस्या का समाधान न होने पर दोबारा से आंदोलन की चेतावनी दी है।

विज्ञापन

बाह। भदावर बस अड्डा बाह के पास आगरा इटावा स्टेट हाईवे पर अतिक्रमण और डग्गेमारी की वजह से लगने वाले जाम के विरोध में शनिवार को व्यापारी नेता मनमोहन पांडेय अपना मुंडन कराकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। 10 घंटे बाद शाम 6.30 बजे मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार, एआरएम एवं एसीपी ने कार्यवाही का आश्वासन देकर भूख हड़ताल खत्म कराई।