आगरा: दवा लेने पहुंचे व्यापारी पर हमला, 12 हजार रुपए छीने; पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए आरोपी

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पुरानी गल्ला मंडी, किरावली निवासी व्यापारी राजकुमार गर्ग शुक्रवार रात 9 बजे बाजार में गर्ग मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे। तभी दुकान पर सद्दाम और चांद आ गए। व्यापारी ने दोनों से कुछ दूर होकर खड़े होने के लिए बोल दिया। आरोप है कि इससे युवक गुस्से में आ गए। दोनों ने व्यापारी को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध किया तो लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने बताया कि उनकी जेब में रखे 12 हजार रुपये भी छीन लिए।मारपीट होता देखकर लोगों की लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। मगर हमलावर पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता करने लगे। आरोपियों ने पुलिस के सामने भी व्यापारी और उनके बेटे को पीटा। पुलिस ने किसी तरह दोनों को पकड़ लिया। बाद में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। व्यापारी का मेडिकल कराया गया है। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।