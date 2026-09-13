आगरा: ताजमहल में हाथ जोड़कर और चप्पल उतारकर घुसे पर्यटक, वीडियो हुआ वायरल; हिंदू महासभा ने की बड़ी घोषणा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 PM IST
सार
ताजमहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पर्यटक ताजमहल को तेजो महालय मानते हुए हाथ जोड़कर और चप्पल उतारकर घुसते नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
ताजमहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पर्यटक हाथ जोड़कर और चप्पल उतारकर ताजमहल में घुसते नजर आ रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि पर्यटकों का पता लगाकर नकद पुरस्कार के साथ उनका सम्मान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ताजमहल को तेजो महालय मानकर आम श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह सनातनियों की बड़ी जीत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि ताजमहल को तेजो महालय मानकर आम श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह सनातनियों की बड़ी जीत है।