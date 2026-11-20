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दरअसल, पूर्व में इस मंच पर पर्यटन विभाग, पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अफसर पर्यटन उद्यमियों के साथ सीधे संवाद करते थे। इससे ताजमहल, सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी आदि स्मारकों के आसपास यातायात, पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी अड़चनें मौके पर ही सुलझ जाती थीं। बैठक बंद होने से प्रशासन और पर्यटन जगत के बीच संवादहीनता बनी हुई थी। आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैंबर के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल के मुताबिक, चैंबर की बैठक में डीएम के आश्वासन के बाद अब पर्यटन बंधु की व्यवस्था फिर पटरी पर लौटने की उम्मीद है।पर्यटन उद्यमी राजीव तिवारी का कहना है कि एक तय मंच न होने से होटल, गाइड, ट्रैवल और हस्तशिल्प कारोबारियों की सुनवाई प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही थी। छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दों और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी उन्हें अलग-अलग दफ्तरों में भटकना पड़ रहा था।नेशनल चैंबर के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने कहा कि कारोबारियों ने जिला उद्योग बंधु और वाणिज्य बंधु की तर्ज पर पर्यटन बंधु की बैठक भी नियमित अंतराल पर आयोजित करने की मांग रखी है। उनके अनुसार, बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि पर्यटन विकास के सुझावों और लंबित शिकायतों पर ठोस कार्रवाई हो सके।