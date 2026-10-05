Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



कथा- श्रीमद्भागवत कथा आयोजन समिति की ओर से कथा, ओम मंगलम सेवा सदन, जगनेर रोड, नरीपुरा, दोपहर 2 से शाम 5 बजे।

समारोह- श्री रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामजी व चारों भाइयों का लग्न-टीका एवं मेहंदी-संगीत समारोह, अग्रवन, वाटरवर्क्स, दोपहर 1 बजे।

- जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति की ओर से माता जानकी का मेहंदी-संगीत समारोह, एंथेम, आवास विकास कॉलोनी, शाम 5 बजे।

महोत्सव- नाई की मंडी जैन समाज की ओर से वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव, श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, कटरा इतवारी खां, दोपहर 2 से शाम 5 बजे।

-- --

अन्य

सम्मेलन- आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) कार्यकर्ता सम्मेलन शिव संगम गार्डन, टीडीआई मॉल के सामने, फतेहाबाद रोड, दोपहर 1 बजे।

समारोह- नव अग्रवाल महिला समाज, अग्रसेन जयंती समारोह, अतिथिवन, वाटरवर्क्स, शाम 4 बजे।

विमोचन- श्री अग्रवाल सेवा समिति, रामबाग, महाराजा अग्रसेन जयंती के आमंत्रण-पत्र का विमोचन, अतिथिवन, वाटरवर्क्स, दोपहर 12 बजे।

- अग्रमिलन समिति, कर्मयोगी की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती की स्मारिका का विमोचन अतिथिवन, वाटरवर्क्स, दोपहर 1 बजे।

सम्मान- श्री अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा, सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, दोपहर 2:30 बजे।

-- -- -



धम-कर्म