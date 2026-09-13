Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सत्संग- संत निरंकारी मिशन की ओर से बाल सत्संग समारोह, निरंकारी सत्संग भवन कमला नगर, सुबह 9 बजे।

नंदोत्सव- भारत विकास परिषद संपर्क शाखा की ओर से नंदोत्सव का आयोजन, विजय नगर कॉलोनी विजय क्लब, रात 8 बजे।

आयोजन- 44 दिवसीय श्री पार्श्वनाथ कल्याण स्रोत का आयोजन श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज मारुति एस्टेट, सुबह 7 बजे।

सेमिनार- श्रीमद्भागवत पर दो दिवसीय सेमिनार का समापन, महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी, दोपहर 2 बजे।

हवन- संत शिरोमणि रविदास मंदिर में हवन का आयोजन गढ़ी भदौरिया दोपहर 12:30 बजे।

बैठक- 66वें गणेश महोत्सव सवारी के आयोजन से पूर्व बैठक का आयोजन प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर गोकुलपुरा, शाम 4:30 बजे।

-- -- -



स्वास्थ्य

शिविर- खुले पंख परिवार और अग्र मिलन समिति की ओर से रक्तदान शिविर, लोकहितम ब्लड बैंक कमला नगर, सुबह 10:30 बजे से।

-- -- -



शिक्षा

समारोह- ऑल प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होटल हॉलिडे इन संजय प्लेस, शाम 4:30 बजे।

- कुशवाह युवा मंच की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सूरसदन सुबह 11:30 बजे।

शिविर- पैरेंट्स अवेयरनेस कैंप का आयोजन होटल पार्क लेन कमला नगर, शाम 6 बजे।

-- -- -

खेल

क्रिकेट- बृजमोहन बंसल की स्मृति में इंटर सोसाइटी लीग का आयोजन, डावर चाहर क्रिकेट मैदान, मघटई, दोपहर 2 बजे।

-- -- --

अन्य

सम्मेलन- अखिल भारतीय खटिक समाज का गर्जना सम्मेलन, राव कृष्णपाल सिंह सभागार आरबीएस कॉलेज खंदारी, दोपहर 12 बजे।

मेला- इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और विद्युत व्यापार मेला, हैवेंस गार्डन ताज नगरी फेज-2, दोपहर 12 बजे।

-- -- -

धर्म-कर्म