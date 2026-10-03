Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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कथा- श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मिणी विवाह प्रसंग, श्रीनाथजी मंदिर हलवाई की बगीची, शाम 5:00 बजे।

लीला- श्री रामलीला महोत्सव में पुष्प वाटिका, ताड़का वध लीला का आयोजन, रामलीला मैदान, रात 7:30 बजे।

आमंत्रण यात्रा- जनकपुरी महोत्सव की आमंत्रण यात्रा, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से शाम 5:30 बजे।

भजन- आर्य समाज का 45वां वार्षिक उत्सव एवं स्थापना दिवस पर भजन, पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी स्थित मंदिर प्रांगण में शाम 7 बजे।

पूजन- सिंधी समाज की ओर से सगड़ा पर्व के अवसर पर पूजा-अर्चना का आयोजन, गिरधर गोपाल मंदिर, काला महल, रात 8 बजे।

सत्संग- समरसता महोत्सव में सत्संग एवं कवि सम्मेलन का आयोजन, बीएसएनएल ग्राउंड, तार घर चौराहा, शाम 4 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, 117 जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे तक।

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शिक्षा

प्रतियोगिता- मंडल स्तरीय संस्कृत गीत, संस्कृत सामान्य ज्ञान बाल/युवा वर्ग एवं श्लोकान्त्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन, सूरकक्ष, केएमआई, सुबह 9 बजे से।

कार्यक्रम- डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में सैमसंग इनोवेशन कैंपस-2026 का लॉन्च कार्यक्रम, शिवाजी मंडपम, सुबह 11 बजे।

विमोचन- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अग्नि शिखा युवती सम्मेलन का पोस्टर विमोचन, आईटीएचएम कॉन्फ्रेंस हॉल, संस्कृति भवन, दोपहर 3 बजे।

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अन्य

सम्मेलन- ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जिला सम्मेलन, एसोसिएशन आगरा के हॉल में, दोपहर 12 बजे।

विमोचन- इस्कॉन मंदिर की ओर से गीता ओलंपियाड का आमंत्रणपत्र विमोचन, कमला नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर, दोपहर 12:30 बजे।



- श्री अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा की ओर से वार्षिक क्षमावाणी पर्व का पोस्टर विमोचन, एमडी जैन कॉलेज हरिपर्वत, दोपहर 2 बजे।

कार्यक्रम- जनहित सामाजिक सेवा संस्थान एवं फ्लाई इंडिया फाउंडेशन के अंतर्गत डांडिया नाइट्स, होटल अविनाश, फतेहाबाद रोड, रात 8 बजे।

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धर्म-कर्म