Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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गोसेवा- लायंस क्लब आगरा आधार की ओर से गोसेवा कार्यक्रम, कालिका गोशाला सेक्टर-2 आवास विकास काॅलोनी, सुबह 9 बजे।

कलश यात्रा- समन्वय सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत सप्ताह सत्संग का कलश यात्रा से शुभारंभ, सालासर मंदिर पश्चिमपुरी, सुबह 9 बजे।

भजनांजलि- आर्य केंद्रीय सभा के प्रथम स्थापना दिवस पर भजनांजलि कार्यक्रम, विजय क्लब विजय नगर, सुबह 11:30 बजे।

विमोचन- श्री अग्रबंधु सेवा ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती महोत्सव के आमंत्रणपत्र का विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स चौराहा, दोपहर 1:30 बजे।

समारोह- अग्रवाल संघ की ओर से महाराजा अग्रसेन व महारानी माधवी की घोषणा का समारोह, बुर्जीवाला मंदिर प्रताप नगर, शाम 5 बजे।

- वार्षिक कलशाभिषेक एवं क्षमावाणी सम्मान समारोह, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर-7 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा, सुबह 10 बजे।

पर्व- दिगंबर जैन समिति की ओर से क्षमा पर्व का आयोजन, चंद्र प्रभु जैन मंदिर बी 112-116 ट्रांस यमुना कॉलोनी, दोपहर 3 बजे।

- श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति जयपुर हाउस की ओर से क्षमावाणी पर्व, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर टीचर्स कॉलोनी, सुबह 10 बजे।

सत्कार- गोंदिया, महाराष्ट्र के तीर्थयात्री गुरु रूप संगत का सम्मान सत्कार, आगरा कैंट स्टेशन पर, शाम 4 बजे।

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शिक्षा

सम्मान- ब्रेन ओ ब्रेन वंडर किड नेशनल लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, आरबीएस ऑडिटोरियम खंदारी, दोपहर 3 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर आम आदमी पार्टी जिला इकाई का रक्तदान शिविर, पुष्पा मां समाज चैरिटेबल ब्लड सेंटर खंदारी, सुबह 11 बजे।

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खेल

क्रिकेट- आगरा इंटर सोसाइटी की ओर से लीग मैच का आयोजन, सॉनेट क्रिकेट ग्राउंड सिकंदरा, सुबह 8 बजे।

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अन्य

सुर संध्या- भारत विकास परिषद संयम शाखा की ओर से सुर संध्या का आयोजन, होटल अवनीश फतेहाबाद रोड, रात 9 बजे।

विस्तार- भारतीय मजदूर संघ के संगठन के विस्तार की घोषणा, भारतीय मजदूर संघ कार्यालय कमला नगर (पानी की टंकी के पास), सुबह 11 बजे।

विमोचन- ठलुआ गिरी टैलेंट शो के लिए आमंत्रणपत्र का विमोचन, होटल भावना क्लार्क इन, कैलाशपुरी रोड, दोपहर 3 बजे।

अधिवेशन- उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ आगरा का मंडलीय अधिवेशन, सरस्वती विद्या मंदिर काछीपुरा आगरा कैंट, सुबह 10 बजे।

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धर्म-कर्म