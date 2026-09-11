Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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विमोचन- अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से खटीक गर्जना सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स चाैराहा, दोपहर 12.30 बजे।



कार्यशाला- यूनेस्को संस्था की आकांक्षा प्राइमरी स्कूल में ताजगंज-विरासत की कहानी कबूतर की जुबानी विषय पर कार्यशाला, बापू नगर खंदारी सुबह 11 बजे।

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समारोह- वन बंधु महिला समिति आगरा का नंद उत्सव और शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन, अतिथिवन बल्केश्वर दोपहर 3 बजे।