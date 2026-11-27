Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:45 AM IST
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धर्म-कर्म
विधान- मुनि समत्व सागर महाराज ससंघ के सान्निध्य में नवग्रह विधान, श्री सर्वतोभद्र जिनालय, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर में सुबह 7 बजे।
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स्वास्थ्य
कार्यशाला- सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की ओर से कार्यशाला एवं सीएमई, एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर सुबह 10 बजे।
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अन्य
वार्षिकोत्सव- आर्य समाज नाई की मंडी का 66वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव, विजय क्लब, पुरानी विजय नगर कॉलोनी में सुबह 10 बजे।
काव्य गोष्ठी- संस्कार भारती आगरा महानगर की ओर से संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित 24वीं नमन काव्य गोष्ठी, माधव भवन, जयपुर हाउस में दोपहर 2:30 बजे।
विमर्श- लघु उद्योग भारती की ओर से जीएसटी विमर्श-2026, होटल पीएल पैलेस, संजय प्लेस में, रात 8 बजे।
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विधान- मुनि समत्व सागर महाराज ससंघ के सान्निध्य में नवग्रह विधान, श्री सर्वतोभद्र जिनालय, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर में सुबह 7 बजे।
स्वास्थ्य
कार्यशाला- सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की ओर से कार्यशाला एवं सीएमई, एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर सुबह 10 बजे।
अन्य
वार्षिकोत्सव- आर्य समाज नाई की मंडी का 66वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव, विजय क्लब, पुरानी विजय नगर कॉलोनी में सुबह 10 बजे।
काव्य गोष्ठी- संस्कार भारती आगरा महानगर की ओर से संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित 24वीं नमन काव्य गोष्ठी, माधव भवन, जयपुर हाउस में दोपहर 2:30 बजे।
विमर्श- लघु उद्योग भारती की ओर से जीएसटी विमर्श-2026, होटल पीएल पैलेस, संजय प्लेस में, रात 8 बजे।