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कीर्तन- गुरुद्वारा दशमेश दरबार में प्रकाश पर्व को समर्पित कीर्तन दरबार शहीद नगर में रात 8 बजे।

महायज्ञ- दीपदान एवं महायज्ञ का आयोजन, सिद्धपीठ प्राचीन श्री गोरल भैरवनाथ मंदिर बाईंपुर, सिकंदरा में शाम 6 बजे।

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शिक्षा

शपथ ग्रहण- क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक स्वर एक संविधान कार्यक्रम के तहत शपथ ग्रहण का आयोजन सुबह 8:30 बजे।

विमोचन- प्रोग्रेसिव एसोसिएशन पैरेंट्स एवरनेस संस्था की तरफ से होने जा रहे पुस्तक मेले से पूर्व पोस्टर विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स में दोपहर 1 बजे।

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अन्य

शिलान्यास- दक्षिण विधानसभा में डॉ. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना का शिलान्यास कंपोजिट स्कूल के सामने तहसील रोड, रुई की मंडी में सुबह 10 बजे।

सम्मेलन- दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रतिभाग करेंगे, आयोजन होटल ताज में सुबह 11 बजे।

गोष्ठी- संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन ब्रज क्षेत्र कार्यालय जयपुर हाउस में दोपहर 12:30 बजे।

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धर्म-कर्म