Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:49 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:49 AM IST
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धर्म-कर्म
संकीर्तन- इस्कॉन की ओर से ओर श्री जगन्नाथ मंदिर, कमला नगर हरिनाम संकीर्तन, शाम 7 बजे।
हवन- तुलसी-शालिग्राम की विदाई व हवन, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, बुर्जी वाला, प्रताप नगर में सुबह 6 बजे।
मेहंदी- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह लीला प्रसंग से पूर्व स्वरूपों की मेहंदी, प्राचीन सीताराम मंदिर में सुबह 11 बजे।
प्रकाश पर्व- गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व पर कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव में सुबह 6 बजे।
- श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कीर्तन समागम, दोपहर 1: 30 बजे।
सत्संग- रंगूराम धाम में दरबार, कीर्तन व सत्संग, कैलाशपुरी परिसर में शाम 7:30 बजे।
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स्वास्थ्य
संवाद- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विश्व एंट्रीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह पर संवाद, आईएमए भवन में शाम 4:30 बजे।
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अन्य
कार्यशाला- टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक दिवसीय कार्यशाला, सुबह 9:45 बजे।
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संकीर्तन- इस्कॉन की ओर से ओर श्री जगन्नाथ मंदिर, कमला नगर हरिनाम संकीर्तन, शाम 7 बजे।
हवन- तुलसी-शालिग्राम की विदाई व हवन, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, बुर्जी वाला, प्रताप नगर में सुबह 6 बजे।
मेहंदी- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह लीला प्रसंग से पूर्व स्वरूपों की मेहंदी, प्राचीन सीताराम मंदिर में सुबह 11 बजे।
प्रकाश पर्व- गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व पर कीर्तन दरबार, गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर विभव में सुबह 6 बजे।
- श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कीर्तन समागम, दोपहर 1: 30 बजे।
सत्संग- रंगूराम धाम में दरबार, कीर्तन व सत्संग, कैलाशपुरी परिसर में शाम 7:30 बजे।
स्वास्थ्य
संवाद- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विश्व एंट्रीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह पर संवाद, आईएमए भवन में शाम 4:30 बजे।
अन्य
कार्यशाला- टैक्सेशन बार एसोसिएशन की ओर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक दिवसीय कार्यशाला, सुबह 9:45 बजे।