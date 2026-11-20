Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 20 Nov 2026 02:49 AM IST
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धर्म-कर्म
विधान- श्रीजी का अभिषेक एवं विधान, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, डी-ब्लॉक कमला नगर में सुबह 7 बजे।
विवाह- देवोत्थान एकादशी पर तुलसी-शालिग्राम विवाह, महादेव मंदिर, बल्केश्वर में सुबह 8:30 बजे।
भूमि पूजन- पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से भगवान झूलेलाल मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन, एचआईजी बी ब्लॉक शास्त्रीपुरम में सुबह 11 बजे।
बरात- दलिहाई, ताजगंज से भगत जी का मंदिर संजय कॉलोनी तक बरात एवं तुलसी विवाह, सुबह 11:30 बजे।
लग्न एवं मेहंदी- तीन दिवसीय महोत्सव के तहत लग्न व मेहंदी, श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, शहजादी मंडी में शाम 4 बजे।
जन्मोत्सव- फूलबंगला, भजन-कीर्तन व केक कटिंग, श्री दाऊजी महाराज खाटूश्याम मंदिर, कटरा जोगीदास ताजगंज में शाम 7 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से विश्व बवासीर दिवस पर जागरूकता शिविर एवं पोस्टर विमोचन, रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज लोहामंडी में सुबह 9:45 बजे।
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अन्य
प्रस्तुति- नाटक का मंचन, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर, डी-ब्लॉक कमला नगर में शाम 7 बजे।
सम्मेलन- कोरी-कोली समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह एवं सम्मान समारोह, श्री खेमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, तोता का ताल लोहामंडी में सुबह 10 बजे से।
- वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास समिति का 32वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड पर दोपहर 12 बजे से।
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विज्ञापन
विधान- श्रीजी का अभिषेक एवं विधान, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, डी-ब्लॉक कमला नगर में सुबह 7 बजे।
विवाह- देवोत्थान एकादशी पर तुलसी-शालिग्राम विवाह, महादेव मंदिर, बल्केश्वर में सुबह 8:30 बजे।
भूमि पूजन- पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से भगवान झूलेलाल मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन, एचआईजी बी ब्लॉक शास्त्रीपुरम में सुबह 11 बजे।
बरात- दलिहाई, ताजगंज से भगत जी का मंदिर संजय कॉलोनी तक बरात एवं तुलसी विवाह, सुबह 11:30 बजे।
लग्न एवं मेहंदी- तीन दिवसीय महोत्सव के तहत लग्न व मेहंदी, श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, शहजादी मंडी में शाम 4 बजे।
जन्मोत्सव- फूलबंगला, भजन-कीर्तन व केक कटिंग, श्री दाऊजी महाराज खाटूश्याम मंदिर, कटरा जोगीदास ताजगंज में शाम 7 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से विश्व बवासीर दिवस पर जागरूकता शिविर एवं पोस्टर विमोचन, रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज लोहामंडी में सुबह 9:45 बजे।
अन्य
प्रस्तुति- नाटक का मंचन, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर परिसर, डी-ब्लॉक कमला नगर में शाम 7 बजे।
सम्मेलन- कोरी-कोली समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह एवं सम्मान समारोह, श्री खेमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, तोता का ताल लोहामंडी में सुबह 10 बजे से।
- वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास समिति का 32वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड पर दोपहर 12 बजे से।