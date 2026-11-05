Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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- श्री शांति नाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, जयपुर हाउस के चार दिवसीय श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का समापन, सुबह 7 से 10 बजे तक।

अन्य

कार्यक्रम- कल्याणम फाउंडेशन की ओर से दिवाली पर सामान वितरण कार्यक्रम, तहसील रोड सरस्वती शिशु मंदिर के सामने दोपहर 3:30 बजे।

दीपोत्सव- दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन टीयर्स मंदबुद्धि संस्थान शास्त्रीपुरम में दोपहर 1 बजे।

- सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम, एसआर होटल ईंट मंडी पश्चिमपुरी रोड पर रात 9 बजे।

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