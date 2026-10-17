Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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पूजन- श्री जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान के तृतीय दिवस के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में सुबह 7 से 11 बजे तक।विमोचन- बगलामुखी महामाई का अनुष्ठान एवं 11 कुंडीय हवन के आमंत्रण पत्र का विमोचन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी नगला, दयालबाग, दोपहर 3 बजे।रामलीला में आजआरती- भारत विकास परिषद अन्नपूर्णा शाखा की ओर से भव्य आरती और प्रसादी का आयोजन, रामलीला मैदान, रात 10 बजे।- भारत विकास परिषद संपर्क शाखा की ओर से रामचंद्र के संपूर्ण परिवार की आरती का आयोजन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।शिक्षाप्रतियोगिता- राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन, दयालबाग शिक्षण संस्थान के इंटरनेशनल सेमिनार हॉल में, दोपहर 12 बजे।- मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत एक महीने के कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, पालीवाल पार्क, सुबह 11 बजे।स्वास्थ्यशिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर का आयोजन, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 बजे।अन्यडांडिया- नेहरू नगर क्लब की ओर से नेहरू नगर पार्क में डांडिया उत्सव का आमंत्रण पत्र विमोचन, सिटी ढाबा निकट आईएसबीटी, दोपहर 3:30 बजे।आयोजन- सीएफओ फोरम आगरा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, फतेहाबाद रोड, शाम 6 बजे।