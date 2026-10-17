Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
धर्म-कर्म
पूजन- श्री जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान के तृतीय दिवस के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में सुबह 7 से 11 बजे तक।
विमोचन- बगलामुखी महामाई का अनुष्ठान एवं 11 कुंडीय हवन के आमंत्रण पत्र का विमोचन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी नगला, दयालबाग, दोपहर 3 बजे।
-- -- --
रामलीला में आज
आरती- भारत विकास परिषद अन्नपूर्णा शाखा की ओर से भव्य आरती और प्रसादी का आयोजन, रामलीला मैदान, रात 10 बजे।
- भारत विकास परिषद संपर्क शाखा की ओर से रामचंद्र के संपूर्ण परिवार की आरती का आयोजन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।
मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।
-- ---
शिक्षा
प्रतियोगिता- राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन, दयालबाग शिक्षण संस्थान के इंटरनेशनल सेमिनार हॉल में, दोपहर 12 बजे।
- मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत एक महीने के कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, पालीवाल पार्क, सुबह 11 बजे।
-- -- --
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर का आयोजन, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 बजे।
-- -- ---
अन्य
डांडिया- नेहरू नगर क्लब की ओर से नेहरू नगर पार्क में डांडिया उत्सव का आमंत्रण पत्र विमोचन, सिटी ढाबा निकट आईएसबीटी, दोपहर 3:30 बजे।
आयोजन- सीएफओ फोरम आगरा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, फतेहाबाद रोड, शाम 6 बजे।
-- -- -- -- --
विज्ञापन
पूजन- श्री जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान के तृतीय दिवस के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में सुबह 7 से 11 बजे तक।
विमोचन- बगलामुखी महामाई का अनुष्ठान एवं 11 कुंडीय हवन के आमंत्रण पत्र का विमोचन, श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी नगला, दयालबाग, दोपहर 3 बजे।
रामलीला में आज
आरती- भारत विकास परिषद अन्नपूर्णा शाखा की ओर से भव्य आरती और प्रसादी का आयोजन, रामलीला मैदान, रात 10 बजे।
- भारत विकास परिषद संपर्क शाखा की ओर से रामचंद्र के संपूर्ण परिवार की आरती का आयोजन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।
मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।
शिक्षा
प्रतियोगिता- राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन, दयालबाग शिक्षण संस्थान के इंटरनेशनल सेमिनार हॉल में, दोपहर 12 बजे।
- मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत एक महीने के कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, पालीवाल पार्क, सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर का आयोजन, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 बजे।
अन्य
डांडिया- नेहरू नगर क्लब की ओर से नेहरू नगर पार्क में डांडिया उत्सव का आमंत्रण पत्र विमोचन, सिटी ढाबा निकट आईएसबीटी, दोपहर 3:30 बजे।
आयोजन- सीएफओ फोरम आगरा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, फतेहाबाद रोड, शाम 6 बजे।