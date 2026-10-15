Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 15 Oct 2026 03:11 AM IST
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धर्म-कर्म
घट यात्रा- श्रीजिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान, घट यात्रा व ध्वजारोहण, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, सुबह 7 बजे।
राम बरात- श्री मनःकामेश्वर रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात, मनःकामेश्वर मठ, गढ़ी ईश्वरा (दिगनेर, शमसाबाद रोड) से प्रस्थान, शाम 6 बजे।
मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन एवं श्रीराम परिवार की आरती, रामलीला मैदान पर शाम 7:30 बजे से।
कीर्तन- ताजनगरी महिला मंडल की ओर से भजन कीर्तन व आरती, पंचवटी मंदिर, पंचवटी कॉलोनी, शाम 7:30 बजे।
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अन्य
कार्यक्रम- श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, रात 8 बजे।
डांडिया- सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से डांडिया नाइट, द जेल हाउस रेस्तरां, कारगिल पेट्रोल पंप चौराहा, सिकंदरा, रात 8:30 बजे।
- पारस पर्ल्स एक्सटेंशन हॉल की ओर से डांडिया नाइट, खतेना रोड, लोहामंडी, रात 8बजे।
उत्सव- भारत विकास परिषद नवज्योति की ओर से एक शाम अपनों के नाम नवरात्र दिवाली उत्सव, स्पोर्ट्स बज, विजय नगर, रात 10 बजे।
समारोह- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की 139वीं जयंती पर शुभारंभ समारोह, माथुर वैश्य महासभा, पंचकुइयां, सुबह 10:30 बजे।
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घट यात्रा- श्रीजिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान, घट यात्रा व ध्वजारोहण, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, सुबह 7 बजे।
राम बरात- श्री मनःकामेश्वर रामलीला महोत्सव के तहत राम बरात, मनःकामेश्वर मठ, गढ़ी ईश्वरा (दिगनेर, शमसाबाद रोड) से प्रस्थान, शाम 6 बजे।
मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन एवं श्रीराम परिवार की आरती, रामलीला मैदान पर शाम 7:30 बजे से।
कीर्तन- ताजनगरी महिला मंडल की ओर से भजन कीर्तन व आरती, पंचवटी मंदिर, पंचवटी कॉलोनी, शाम 7:30 बजे।
अन्य
कार्यक्रम- श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, रात 8 बजे।
डांडिया- सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से डांडिया नाइट, द जेल हाउस रेस्तरां, कारगिल पेट्रोल पंप चौराहा, सिकंदरा, रात 8:30 बजे।
- पारस पर्ल्स एक्सटेंशन हॉल की ओर से डांडिया नाइट, खतेना रोड, लोहामंडी, रात 8बजे।
उत्सव- भारत विकास परिषद नवज्योति की ओर से एक शाम अपनों के नाम नवरात्र दिवाली उत्सव, स्पोर्ट्स बज, विजय नगर, रात 10 बजे।
समारोह- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की 139वीं जयंती पर शुभारंभ समारोह, माथुर वैश्य महासभा, पंचकुइयां, सुबह 10:30 बजे।