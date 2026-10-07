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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Wed, 07 Oct 2026 03:11 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:11 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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कथा- श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन, मंगलम सेवा सदन जगनेर रोड नरीपुरा शाम 5 बजे।
स्वरूप दर्शन - जनकपुरी आयोजन समिति की ओर से स्वरूप दर्शन जनक महल भावना एस्टेट, शाम 7 बजे।
विवाह- जनकपुरी आयोजन समिति की ओर से तुलसी-शालिग्राम विवाह, भावनेश्वर महादेव मंदिर भावना एस्टेट दोपहर 12 बजे।
विमोचन- श्री अग्रवाल संघ की ओर से अग्रसेन जयंती समारोह के आमंत्रणपत्र का विमोचन बुर्जी वाला मंदिर, प्रताप नगर सुबह 11 बजे।
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अन्य

वितरण- अग्रवंश एकता महायज्ञ आयोजन समिति के निमंत्रण कार्ड का वितरण, सीताराम कॉलोनी बल्केश्वर सुबह 8 बजे।

सम्मेलन- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अग्निशिखा युवती सम्मेलन का आयोजन, सूरसदन दोपहर 12 बजे।

ज्योत यात्रा- भाजपा महानगर की ओर से सेवा ज्योति यात्रा एवं विकसित भारत संकल्प सभा, तारघर मैदान सुबह 10:30 बजे।
ज्ञापन- उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर यूपीआई टैक्स के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, कलेक्ट्रेट दोपहर 12 बजे।
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