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सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार पर 14 मरीजों में डेंगू-मलेरिया की जांच कराई। इनमें से तीन में डेंगू मिला। किसी में मलेरिया की पुष्टि नहीं हुई। मरीजों के घर टीम भेजकर एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया गया। जिला मलेरिया अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि टीम ने मरीजों के घर का सर्वे किया है। बुखार के दो मरीज मिलने पर दवा दी गई और नमूने लिए गए।डेंगू के इस साल 35 मरीज हो गए हैं। तीन सक्रिय मरीज हैं, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। मच्छरों से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। आसपास साफ-सफाई रखें। सुबह-शाम खिड़की-दरवाजे न खोलें।बारिश का पानी निकालने वाली नालियों, पुराने टायरों, बाल्टियों, प्लास्टिक कवर, खिलौनों और अन्य जगह पर पानी रुकने न दें। फव्वारों, पक्षियों के बर्तनों, गमलों इत्यादि से हफ्ते में एक बार पानी बदल दें। अस्थायी पूल्ज को खाली कर दें या उनमें मिट्टी भर दें। स्विमिंग पूल का पानी बदलते रहें और उसे चलता रखें। दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों की दरारों को भर दें। दरवाजों और खिड़कियों की अच्छे से जांच कर लें। बच्चे को सुलाने वाले कैरियर और अन्य बिस्तर को मच्छरदानी से ढक दें। लंबी बाजू की शर्ट, पैंट और जुराबें पहनकर मच्छरों के कटने से बचें। टीशर्ट को अपनी पैंट और पैंट को जुराबों में डाल कर रखें, ताकि खाली जगह से मच्छर काट न सकें। सूर्य उदय और अस्त के समय व शाम को घर के अंदर रहें, क्योंकि मच्छर इस वक्त ज्यादा सक्रिय होते हैं।डेंगू में तेज बुखार के साथ नाक बहना, खांसी, आखों के पीछे दर्द, जोड़ों के दर्द और त्वचा पर हल्के रैश होते हैं। हालांकि कुछ लोगों में लाल और सफेद निशानों के साथ पेट खराब, जी मिचलाना, उल्टी आदि हो सकता है। चूंकि यह एक वायरस से होता है इसलिए इसकी कोई दवा या एंटीबायटिक नहीं है, इसका इलाज इसके लक्ष्णों का इलाज करके ही किया जाता है। तेज बुखार बीमारी के पहले से दूसरे हफ्ते तक रहता है।