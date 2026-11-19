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वापसी में गाड़ी संख्या 09440 गोरखपुर-अहमदाबाद स्पेशल 19 नवंबर को सुबह 10:50 बजे गोरखपुर से चलेगी। टूंडला होते हुए 20 नवंबर को रात 12:35 बजे ईदगाह आगरा पहुंचेगी। पांच मिनट ठहराव के बाद बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा और रतलाम होते हुए दोपहर दो बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। विज्ञापन



इस ट्रेन में स्लीपर के 13, सामान्य श्रेणी के सात और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 22 कोच होंगे। वापसी में गाड़ी संख्या 09440 गोरखपुर-अहमदाबाद स्पेशल 19 नवंबर को सुबह 10:50 बजे गोरखपुर से चलेगी। टूंडला होते हुए 20 नवंबर को रात 12:35 बजे ईदगाह आगरा पहुंचेगी। पांच मिनट ठहराव के बाद बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा और रतलाम होते हुए दोपहर दो बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।इस ट्रेन में स्लीपर के 13, सामान्य श्रेणी के सात और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 22 कोच होंगे।

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अहमदाबाद-गोरखपुर-अहमदाबाद के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 09439 अहमदाबाद-गोरखपुर स्पेशल 18 नवंबर को अहमदाबाद से सुबह एक बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बयाना होते हुए शाम 4:20 बजे ईदगाह आगरा पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद टूंडला, इटावा और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 6:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।