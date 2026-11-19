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मामले की शुरुआत 24 मार्च, 2017 को हुई थी। आरोप था कि दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता अपने देवर के साथ चंबल नदी के पास खेत पर लकड़ी लेने गई थी, जहां सोनाराम ने दुष्कर्म किया। घटना के सात दिन बाद, 31 मार्च, 2017 को पति की तहरीर पर पुलिस ने पहले छेड़छाड़ की धाराओं में प्राथमिकी लिखी बाद में विवेचना के दौरान दुष्कर्म की धारा जोड़कर आरोपपत्र दाखिल किया।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी उस वक्त बिखर गई जब मुख्य गवाह यानी खुद पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। हालांकि, उसने पहले आरोपों का समर्थन किया था, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों को दोहराया भी था। प्रतिपरीक्षा (क्रॉस एग्जामिनेशन) में उसने कहा कि आरोपी ने उसे घटना के दिन छुआ तक नहीं था। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष शुरुआती बयान पुलिस के कहने पर दिए थे। अदालत ने बयानों में आए विरोधाभास और मेडिकल साक्ष्यों की अनुपस्थिति को आधार बनाते हुए अभियोजन के दावों को खारिज कर दिया। पत्रावली पर ऐसा कोई चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो दुष्कर्म की पुष्टि करे, डॉक्टर की रिपोर्ट में भी शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए।बचाव पक्ष ने अदालत के सामने दोनों परिवारों के बीच तालाब के समीप भैंस बांधने के चले आ रहे पुराने विवाद का जिक्र किया। कहा कि इसी वजह से झूठे मामले में फंसाया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ‘युक्तियुक्त संदेह से परे’ साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है।