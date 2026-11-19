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मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जवाहरगंज डबरा निवासी राहुल जैन ने बताया कि अक्तूबर में उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। कहा कि उसके पास सोने के काफी जेवर हैं। जेवरों को एक साथ खरीदने पर बाजार भाव से कई गुना कम में बेचने की बात कही। सैंपल के तौर पर एक जेवर दिया। उन्होंने जांच की तो सोने का निकला।7 अक्तूबर को आरोपियों ने दो मोबाइल नंबरों से फोन किया और जेवर लेने के लिए आगरा बुलाया। शाम करीब 5:45 बजे आगरा कैंट स्टेशन पर एक महिला और दो युवक मिले। आरोपियों ने स्टेशन पर पुलिस होने की बात कही और बहाने से ई-रिक्शा में बिठा लिया।ईदगाह मोड़ के पास पीड़ित ने 15 लाख रुपये दे दिए और आरोपियों ने जेवर भरा बैग थमा दिया। इसके बाद आरोपी निकल गए। पीड़ित ने घर पहुंचकर जांच कराई तो सारे जेवर नकली निकले। फोन किया तो आरोपियों का मोबाइल बंद था।आरोपियों ने पहले पीड़ित के पास जाकर लालच दिया। इसके बाद आगरा बुलाया। पुलिस का मानना है कि आरोपी आगरा के होते तो यहां टप्पेबाजी करने से बचते। जिन मोबाइल नंबरों से आरोपियों ने पीड़ित से बात की, वे सिम कार्ड कुछ समय पहले ही लिए गए थे। उन नंबरों से सिर्फ पीड़ित से ही बात की गई। इसके बाद से वो बंद हैं। ऐसे में आशंका है कि आरोपी किसी अन्य जिले के हैं।एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों ने करीब एक करोड़ कीमत के जेवर मात्र 15 लाख में देने का वादा किया था। कारोबारी इसी लालच में फंस गए। कोई भी लेनदेन पड़ताल के बाद ही करना चाहिए। -