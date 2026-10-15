ये गैंग फिर हो गया सक्रिय: कार पार्किंग करते समय रहें सावधान, एक गलती और कारोबारी संग घट गई ये घटना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अजीजपुर, धनोली निवासी अरुण कुमार वैश्य के अनुसार, वह 12 अक्तूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी कार से डॉ. अमित गोयल के क्लीनिक पर पहुंचे थे। करीब 15 मिनट बाद वह कार में बैठने लगे, तभी एक व्यक्ति ने कार का पिछला पहिया पंचर होने की जानकारी दी।उतरकर देखा तो पहिया पंचर था। उन्होंने कार लॉक करने का प्रयास किया, लेकिन लॉक होने की आवाज नहीं आई। इसके बाद वह पंचर ठीक कराने का पता करने चले गए। इसी दौरान कार से बैग और लैपटॉप चोरी हो गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर ली है।