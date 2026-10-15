प्यार का जाल, फिर ब्लैकमेल: सेना के जवान पर गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जानें पूरा मामला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता कृष्णा देवी ने बताया कि आरोपी अजीत चौधरी हाथरस के नगला सेवा क्षेत्र का रहने वाला है। वह सेना में नौकरी करता है। आरोप लगाया कि अजीत, पूजा और प्रमोद मिलकर महिलाओं को सुनियोजित तरीके से प्रेमजाल में फंसाते हैं। इसके बाद उनका शोषण करते हैं। अजीत ने उन्हें भी कई महीने प्रेम संबंध में उलझाए रखा। 29 जुलाई को सुबह वह घर में अकेली थीं, तभी पूजा और प्रमोद ने मकान मालिक को गलत जानकारी देकर उनके कमरे में प्रवेश किया। मारपीट की और गलत नीयत से छुआ।ब्लैकमेल और धमकी का विरोध करने पर आरोपियों ने कपड़े फाड़ने और मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की। शोर सुनकर मकान मालकिन पहुंचीं तो प्रमोद फोन छीनकर भाग गया और पूजा भी चली गई। बाद में दोनों ने उनके फोन से तस्वीरें निकालकर निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पांच लाख रुपये मांगे। तस्वीरें इंस्टाग्राम आईडी पूजा चौधरी नाम के खाते से अपलोड की गईं। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।