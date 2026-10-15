फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Army Personnel Accused of Exploitation and Blackmail Wife and Associate Also Booked

प्यार का जाल, फिर ब्लैकमेल: सेना के जवान पर गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जानें पूरा मामला

Thu, 15 Oct 2026 08:01 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 08:01 AM IST
सार

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र की एक महिला ने फौजी अजीत चौधरी पर शारीरिक शोषण, मारपीट और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फौजी, उसकी पत्नी पूजा और प्रमोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी के अनुसार, मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
Army Personnel Accused of Exploitation and Blackmail Wife and Associate Also Booked
महिला सांकेतिक - फोटो : ai generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र की एक महिला ने फौजी अजीत चौधरी पर प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण, मारपीट करने और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अजीत, उसकी पत्नी पूजा और प्रमोद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन


पीड़िता कृष्णा देवी ने बताया कि आरोपी अजीत चौधरी हाथरस के नगला सेवा क्षेत्र का रहने वाला है। वह सेना में नौकरी करता है। आरोप लगाया कि अजीत, पूजा और प्रमोद मिलकर महिलाओं को सुनियोजित तरीके से प्रेमजाल में फंसाते हैं। इसके बाद उनका शोषण करते हैं। अजीत ने उन्हें भी कई महीने प्रेम संबंध में उलझाए रखा। 29 जुलाई को सुबह वह घर में अकेली थीं, तभी पूजा और प्रमोद ने मकान मालिक को गलत जानकारी देकर उनके कमरे में प्रवेश किया। मारपीट की और गलत नीयत से छुआ।
विज्ञापन


ब्लैकमेल और धमकी का विरोध करने पर आरोपियों ने कपड़े फाड़ने और मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की। शोर सुनकर मकान मालकिन पहुंचीं तो प्रमोद फोन छीनकर भाग गया और पूजा भी चली गई। बाद में दोनों ने उनके फोन से तस्वीरें निकालकर निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पांच लाख रुपये मांगे। तस्वीरें इंस्टाग्राम आईडी पूजा चौधरी नाम के खाते से अपलोड की गईं। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed