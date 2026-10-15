यूपी: एसीपी के गले लगकर रोईं बुजुर्ग महिला, वृद्धाश्रम से सामने आई ऐसी वीडियो; जो अपको भी कर देगा भावुक

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पुलिस टीम ने वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं और वृद्धजनों से संवाद कर महिला सुरक्षा, सम्मान और सहायता के प्रति जागरूक किया। वहीं, डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं और बच्चों को खाद्य सामग्री बांटी गई। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में बटेश्वर मंदिर स्थित आश्रय स्थल पर महिलाओं और बच्चों को खाद्य सामग्री के साथ साड़ियां भी दी गईं।एसीपी पिनाहट अनिल कुमार की अगुवाई में बसई अरेला और पिढ़ौरा, एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद के नेतृत्व में डौकी के नरकांकर व फतेहाबाद के गढ़ी गोदना तथा एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन के नेतृत्व में इरादतनगर में सामग्री वितरित की गई। पुलिस ने आश्रय स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर निर्देश भी दिए।