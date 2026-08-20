Agra News: चोरों ने बंद कर दी ऑक्सीजन पाइपलाइन काटकर ले गए
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 20 Aug 2026 11:31 PM IST
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एटा। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग से चोरों ने ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी कर ली। बुधवार की रात को हुई इस चोरी के मामले की जानकारी सुबह कर्मचारियों ने दी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हाल ही में एलएमओ प्लांट से बिछाई गई ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी होने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर रात के समय सुरक्षा गार्डों की निगरानी और गश्त को लेकर लापरवाही भी सामने आ रही है।
सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि एमसीएच विंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एलएमओ प्लांट से पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसी पाइपलाइन के कुछ हिस्से को चोरों ने निशाना बना लिया। उन्होंने बताया कि एमसीएच विंग परिसर में सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद पाइपलाइन चोरी होने से उनकी निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रात में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के लिए सुरक्षा गार्डों से जवाब मांगा जा रहा है। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस से मामले की जांच कर चोरों का पता लगाने और कार्रवाई करने को कहा गया है।
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पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हाल ही में एलएमओ प्लांट से बिछाई गई ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी होने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर रात के समय सुरक्षा गार्डों की निगरानी और गश्त को लेकर लापरवाही भी सामने आ रही है।
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सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि एमसीएच विंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एलएमओ प्लांट से पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसी पाइपलाइन के कुछ हिस्से को चोरों ने निशाना बना लिया। उन्होंने बताया कि एमसीएच विंग परिसर में सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद पाइपलाइन चोरी होने से उनकी निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रात में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के लिए सुरक्षा गार्डों से जवाब मांगा जा रहा है। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस से मामले की जांच कर चोरों का पता लगाने और कार्रवाई करने को कहा गया है।
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