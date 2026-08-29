फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Thieves Break into Retired Railway Employee’s House Steal Jewellery and Cash

आगरा न्यूज: रेलवे कर्मचारी के बंद घर चोरों का धावा, ताले तोड़कर 9 लाख की चोरी; रसोई तक खंगाल डाली

Sat, 29 Aug 2026 10:05 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 10:05 AM IST
सार

आगरा के नैनाना ब्राह्मण में चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर करीब आठ लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद चोरी कर लिए। चोरों ने किचन के डिब्बों से लेकर अलमारी और बेड तक खंगाल डाले।

विज्ञापन
Thieves Break into Retired Railway Employee’s House Steal Jewellery and Cash
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के सदर थाना क्षेत्र के नैनाना ब्राह्मण में बृहस्पतिवार रात चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के किचन से लेकर कमरों की अलमारी तक को खंगाल डाला और करीब आठ लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद ले गए।
विज्ञापन


नैनाना ब्राह्मण निवासी मदन मोहन शर्मा रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रेखा रानी शर्मा घर में अकेली रहती हैं। उनके बेटे देवेंद्र आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं। दो दिन पहले रेखा रानी अपनी रिश्तेदारी में दिल्ली गई हुई थीं। इसी का फायदा उठाते हुए बृहस्पतिवार की रात चोरों ने मकान के मुख्य गेट और कमरों के तीन ताले तोड़ दिए।
विज्ञापन


चोरों ने घर में कीमती सामान की तलाश में पूरे घर को छान मारा। किचन में रखे दाल-मसालों के डिब्बों को भी खोलकर देखा गया। अलमारी और बेड में रखा सारा सामान पलट दिया गया। इसके बाद चोरों ने अलमारी की तिजोरी को तोड़ा और उसमें रखे आठ लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के जेवरात और करीब एक लाख रुपये नकद चुरा लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर बेटे देवेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि चेहरे पर रुमाल बांधे संदिग्धों के फुटेज सीसीटीवी कैमरों में मिले हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed