फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Theft at Dharera cooperative warehouse; formal complaint filed

Agra News: धरेरा सहकारी गोदाम पर चोरी, तहरीर

Mon, 02 Nov 2026 02:53 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Theft at Dharera cooperative warehouse; formal complaint filed
एत्मादपुर। ग्राम पंचायत धरेरा सहकारी समिति के गोदाम पर चोर सोलर का सामान चोरी कर ले गए। गोदाम पर सहयोगी के पद पर तैनात कर्मचारी ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित अक्षय कुमार निवासी नगला निन्नू ने पुलिस को बताया कि गांव धरेरा में स्थित बी पैक्स सहकारी समिति के गोदाम पर शनिवार रात्रि को चोर ताला तोड़कर उसमें रखे सोलर पैनल के दो बैटरी, एक इन्वेंटर बैटरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 50 मीटर केबल चोरी कर ले गए। एसीपी देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed