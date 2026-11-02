Agra News: धरेरा सहकारी गोदाम पर चोरी, तहरीर

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एत्मादपुर। ग्राम पंचायत धरेरा सहकारी समिति के गोदाम पर चोर सोलर का सामान चोरी कर ले गए। गोदाम पर सहयोगी के पद पर तैनात कर्मचारी ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित अक्षय कुमार निवासी नगला निन्नू ने पुलिस को बताया कि गांव धरेरा में स्थित बी पैक्स सहकारी समिति के गोदाम पर शनिवार रात्रि को चोर ताला तोड़कर उसमें रखे सोलर पैनल के दो बैटरी, एक इन्वेंटर बैटरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 50 मीटर केबल चोरी कर ले गए। एसीपी देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।