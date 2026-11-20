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बाह के रेंजर कुलदीप सहाय पंकज ने खंजन का वैज्ञानिक नाम मोटासिला अल्बा है। इसकी लंबाई 16-20 सेंटीमीटर और वजन 20-25 ग्राम होता है। इसके पंख काले और सफेद होते हैं, जबकि मुकुट के पीछे, गर्दन और गला काले रंग का होता है। माथा और सिर से गर्दन के किनारे तक सफेद रंग होता है। ये पक्षी सर्दी से बचने और भोजन की तलाश में चंबल का रुख करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि व्हाइट वेगटेल अब चंबल में प्रजनन भी करने लगी है। पिछले साल इसकी नेस्टिंग रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें 2-3 अंडे दिए गए थे। वन विभाग ने इन चूजों की उड़ान भरने तक निगरानी की थी। उन्होंने बताया कि व्हाइट वेगटेल के नर मादा एक जैसे होते हैं। कीडे़-मकोड़े इनका भोजन होते हैं।साहित्य में खंजन का जिक्रसाहित्य में खंजन की खूबसूरती का विशेष जिक्र मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में सीता की सुंदरता की तुलना खंजन से की है। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में लक्ष्मण की सुंदरता को खंजन से जोड़ा है।