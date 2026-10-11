फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The torch for the Moon Olympics, dedicated to daughters, will be lit today.

Agra News: आज प्रज्वलित होगी बेटियों को समर्पित मून ओलंपिक्स की मशाल

Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:15 AM IST
विज्ञापन
The torch for the Moon Olympics, dedicated to daughters, will be lit today.
मून ओलंपिक
आगरा। सपनों, संघर्ष और उपलब्धियों के 20 वर्ष पूरे होने पर मून स्कूल ओलंपिक्स का 20वां संस्करण 27 अक्तूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होना है। इसमें 24 खेल शामिल होंगे। इस बार आयोजन बेटियों को समर्पित है। फेंसिंग, सेपक टकरा और बालिका फुटबॉल पहली बार शामिल होंगे जबकि वुशू की वापसी होगी। पेंचक सिलाट और आर्म रेसलिंग प्रदर्शन भी खेल का हिस्सा होंगे।
विज्ञापन

संस्थापक संरक्षक नज़ीर अहमद ने बताया कि 11 अक्तूबर (रविवार) को पर्दा उठने के समारोह (कर्टेन रेजर) में ओलंपिक्स मशाल प्रज्वलित की जाएगी। शुभंकर ‘चिंकी’ का अनावरण और ओलंपिक गीत की प्रस्तुति भी होगी। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी मुख्य अतिथि और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया अध्यक्ष होंगी। इस वर्ष की थीम ‘सपने, संकल्प और गौरव के 20 वर्ष’ है। प्रतियोगिता में प्रवेश निशुल्क रहेगा। प्रविष्टियां 20 अक्तूबर तक विद्यालय के माध्यम से प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व मुहर सहित जमा करनी होंगी। आवेदन मून टीवी कार्यालय, 134 मानस नगर, आगरा में स्वीकार किए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारना, अनुशासन व टीम भावना बढ़ाना और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मून ओलंपिक

मून ओलंपिक

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed