Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The Municipal Corporation will conduct a special cleanliness drive tomorrow.

Agra News: नगर निगम कल चलाएगा विशेष सफाई अभियान

Sun, 08 Nov 2026 02:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
The Municipal Corporation will conduct a special cleanliness drive tomorrow.
आगरा। दिवाली की रात पटाखों को चलाने के बाद फैलने वाले कचरे को हटाने के लिए नगर निगम सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाएगा। कचरे को हटाने के लिए सोमवार को नगर निगम के सफाईकर्मी निकलेंगे। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि दिवाली पर सड़क पर कचरा फेंकने की जगह नगर निगम के घर-घर पहुंचने वाले कूड़ा कलेक्शन वाहनों को ही दें। प्लास्टिक और सूखे कचरे में आग न लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर न फेंकें। निगम की टीमें रातभर सक्रिय रहेंगी ताकि शहर की सड़कों पर गंदगी न फैले। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed