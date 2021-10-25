Agra News: नगर निगम कल चलाएगा विशेष सफाई अभियान

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आगरा। दिवाली की रात पटाखों को चलाने के बाद फैलने वाले कचरे को हटाने के लिए नगर निगम सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाएगा। कचरे को हटाने के लिए सोमवार को नगर निगम के सफाईकर्मी निकलेंगे। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि दिवाली पर सड़क पर कचरा फेंकने की जगह नगर निगम के घर-घर पहुंचने वाले कूड़ा कलेक्शन वाहनों को ही दें। प्लास्टिक और सूखे कचरे में आग न लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर न फेंकें। निगम की टीमें रातभर सक्रिय रहेंगी ताकि शहर की सड़कों पर गंदगी न फैले। ब्यूरो