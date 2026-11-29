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उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (निर्माण) की ओर से सड़क का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जन चौपाल का आयोजन भी किया गया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर चौधरी भी माैजूद रहे।

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कागारौल। विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम नारौल से लोरिया तक एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 16 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। शनिवार को विकास खंड अकोला के ग्राम नारौल में विधायक चौधरी बाबूलाल ने विधि-विधान से भूमि पूजन कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।