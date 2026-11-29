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जिलाधिकारी ने साफ कहा कि मंडी में अपनी फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, परिसर में साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा कराने को कहा। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नवीन मंडी समिति परिसर में ही ईवीएम संग्रह केंद्र बनाया गया था। यहीं पर मतगणना की प्रक्रिया भी हुई थी। विधानसभा चुनाव 2027 की संभावित तैयारियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी सक्रियता और तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत मंडी स्थल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम खेरागढ़ रजत वर्मा, तहसीलदार पुष्पेंद्र कुमार, मंडी सचिव कोमल सिंह आदि मौजूद रहे।

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खेरागढ़। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शनिवार को खेरागढ़ का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी परिसर में क्षतिग्रस्त व टूटी जगहों की मरम्मत, रंगरोगन तथा मंडी यार्ड को सुदृढ़ कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।