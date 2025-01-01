Agra News: भागवत कथा में गूंजीं श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं

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कथा का आयोजन स्व. लज्जाराम मुखिया (हल्दी वाले) एवं केके भारद्वाज परिवार की ओर से कराया जा रहा है। आयोजकों ने क्षेत्र के समस्त धर्मप्रेमियों और निवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण करें और महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनें। कथा का समापन 8 अक्तूबर और भंडारा 9 अक्तूबर को होगा।

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बटेश्वर। तीर्थ धाम बटेश्वर के ब्रह्मलाल मंदिर परिसर स्थित यात्री विश्राम गृह में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन मंगलवार को कथा व्यास आचार्य पंडित मुकुंद उपाध्याय ने भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं और माखन चोरी प्रसंग का वर्णन किया। कथा के दौरान भजनों और प्रसंगों की प्रस्तुति सुनकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे।