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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Tales of Shri Krishna's childhood pastimes resonated during the Bhagwat Katha

Agra News: भागवत कथा में गूंजीं श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं

Wed, 07 Oct 2026 01:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:00 AM IST
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Tales of Shri Krishna's childhood pastimes resonated during the Bhagwat Katha
बटेश्वर मंदिर परिसर कथा पंडाल मे कथा व्यास का सम्मान करते मुख्य पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी
बटेश्वर। तीर्थ धाम बटेश्वर के ब्रह्मलाल मंदिर परिसर स्थित यात्री विश्राम गृह में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन मंगलवार को कथा व्यास आचार्य पंडित मुकुंद उपाध्याय ने भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं और माखन चोरी प्रसंग का वर्णन किया। कथा के दौरान भजनों और प्रसंगों की प्रस्तुति सुनकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे।
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कथा का आयोजन स्व. लज्जाराम मुखिया (हल्दी वाले) एवं केके भारद्वाज परिवार की ओर से कराया जा रहा है। आयोजकों ने क्षेत्र के समस्त धर्मप्रेमियों और निवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण करें और महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनें। कथा का समापन 8 अक्तूबर और भंडारा 9 अक्तूबर को होगा।
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