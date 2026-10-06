पत्नी और उसके प्रेमी पर बरसाईं गोलियां: फिरोजाबाद में पति ने महिला को आशिक संग शराब पीते पकड़ा; दोनों गंभीर

सरेराह हुई वारदात से मची भगदड़

सरेराह हुई इस वारदात से बाजार में भगदड़ मच गई। सूचना पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, थाना उत्तर इंस्पेक्टर रवि त्यागी व थाना रामगढ़ इंस्पेक्टर संजीव दुबे पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया और घटनास्थल से रिवॉल्वर, कारतूस तथा साक्ष्य कब्जे में लिए। दुकान के भीतर महिला और युवक पर महिला के पति द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाने की बात सामने आई है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। - रविशंकर प्रसाद, एसपी सिटी