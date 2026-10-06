आगरा: सीईसी के पैतृक आवास का गंगाजल से शुद्धिकरण, कांग्रेसियों ने किया था प्रदर्शन; पिता बोले- विरोध से आहत

पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पिता डॉ. सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनका पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की घटना से परिवार आहत है लेकिन वे सत्य के साथ खड़े रहे। इस मौके पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश मामा, संयोजक उपमा गुप्ता, विनोद गुप्ता, शंकर गुप्ता, विमल गुप्ता, संजय गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता समेत बड़ी संख्या में संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए।