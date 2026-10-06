आगरा: सीईसी के पैतृक आवास का गंगाजल से शुद्धिकरण, कांग्रेसियों ने किया था प्रदर्शन; पिता बोले- विरोध से आहत
मंगलवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। माता-पिता के स्वास्थ्य के लिए सुंदरकांड पाठ और घर शुद्धिकरण हुआ।
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आगरा के विजयनगर कॉलोनी स्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर मंगलवार को अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से सकल वैश्य समाज और क्षेत्रीय नागरिकों ने एक भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ कर सीईसी के वृद्ध माता-पिता के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही गंगाजल से घर का शुद्धिकरण किया गया।
पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पिता डॉ. सुबोध गुप्ता ने कहा कि उनका पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की घटना से परिवार आहत है लेकिन वे सत्य के साथ खड़े रहे। इस मौके पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश मामा, संयोजक उपमा गुप्ता, विनोद गुप्ता, शंकर गुप्ता, विमल गुप्ता, संजय गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता समेत बड़ी संख्या में संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए।
ये था पूरा मामला
28 सितंबर को आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान घर पर कालिख पोतकर आपत्तिजनक शब्द लिख दिए थे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। मामले में पुलिस ने 9 नामजद समेत 27 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें हत्या का प्रयास, घर में घुसना और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गईं हैं।
चौकी प्रभारी रिंग रोड गौरव कुमार गुप्ता वादी बने जबकि घर पर तैनात होमगार्ड को गवाह बनाया गया। प्राथमिकी में नामजद आरोपियों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेसियों के इस तरह आवास पर प्रदर्शन करने पर वैश्य समाज ने तीखी टिप्पणी की थी। अब मंगलवार को सीईसी के आवास पर समाज के लोगों ने गंगाजल से शुद्धिकरण किया।