संत प्रेमानंद के शिष्य का नया वीडियो: रसिक दुलारी के लड़खड़ाते कदम, धोती संभालते हुए सीढ़ियों की ओर जाते दिखे

सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज में संत प्रेमानंद महाराज के 25 वर्षीय शिष्य रसिक दुलारी शरण सफेद रंग का हाफ कुर्ता और पीले रंग की धोती पहने नजर आ रहे हैं। वह सीढ़ियों की ओर जाने के दौरान लड़खड़ाते कदमों से अपनी धोती संभालते हुए दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके पैर या शरीर में कहीं चोट लगी हो। वीडियो में वे कुल 19 कदम चलते हैं और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए गैलरी से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं।