लगातार चर्चा में प्रेमानंद महाराज का आश्रम: बिहार से दंपती लापता बच्चे को खोजते हुए पहुंचे, दो माह पहले आया था

बेटे की मोबाइल पर संपर्क करने पर पता चला कि वह रामताल मार्ग स्थित छह शिखर मंदिर पर मोबाइल छोड़ गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि युवक ने शिवलिंग केा पकड़ कर लिया और तेज आवाज में राधे-राधे बोलने लगा। इस पर पुजारी ने युवक को आश्रम के बाहर कर दिया। मंदिर के पुजारी ने परिजनों को उसका फोन दे दिया, लेकिन वह कहा गया यह पता नहीं चला। आश्रम के सीसीटीवी कैमरे में युवक को तीन लोग बाहर करते हुए देखे गए। दस मिनट तक बाहर पड़े रहने के बाद वह यमुना की ओर जाने वाले गली की ओर मुड़ गया। युवक के न मिलने पर पिता ने 31 जुलाई को वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी।