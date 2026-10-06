यूपी: पति ने सुहागरात पर रख दी ऐसी शर्त, अवसाद में पहुंची दुल्हन; ऐसी बात सुनकर किसी को भी आ जाएगी घिन
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 07:02 PM IST
सार
आगरा में एक नवविवाहिता ने पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और निजी व कंपनी का संवेदनशील डाटा चोरी करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि शादी के अगले दिन पति ने उस पर आपत्तिजनक शर्त मानने का दबाव बनाया, जिसके बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद में चली गई।
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विस्तार
आगरा के हरीपर्वत निवासी नवविवाहिता ने पति और ससुरालियों पर दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और निजी डाटा चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। विवाहिता का आरोप है कि शादी में करीब एक करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी ससुरालियों की दहेज की मांग खत्म नहीं हुई। शादी के अगले ही दिन पति ने उससे ऐसी आपत्तिजनक शर्त रख दी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद में चली गई। हरीपर्वत पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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नवविवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 20 अप्रैल 2026 को हुई थी। 18 से 21 अप्रैल तक जेआर ग्रैंड रिसोर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के दौरान ससुराल पक्ष ने 25 लाख रुपये दहेज मांगा था। जो पिता ने दे दिया। आरोप है कि शादी के बाद पति ने युवती से कहा कि उसकी पुरानी प्रेमिका ने उसको धोखा दिया था। तब से उसकी इच्छा है कि उसकी पत्नी उसके सामने अपने किसी दोस्त के साथ संबंध बनाए। विरोध करने पर भी पति उस पर दबाव बनाता रहा।
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आरोप है कि ननद ने नवविवाहिता का पासवर्ड डालकर मोबाइल खोल लिया और उसमें मौजूद निजी व कंपनी से जुड़ा संवेदनशील डाटा कॉपी कर लिया। बाद में वह अपनी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने बेंगलुरु गई। पति ने वहां आकर उसके मोबाइल और कंपनी के लैपटॉप से निजी बातचीत, कंपनी की गोपनीय जानकारी और सहकर्मियों से संबंधित डाटा निकालकर अपने मोबाइल में सुरक्षित किया और व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। पति ने डाटा के आधार पर युवती को बदनाम करने की धमकी भी दी।
मानसिक बीमार हुई पीड़िता
नवविवाहिता का आरोप है कि ससुरालियों की प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान और अवसादग्रस्त हो गई। नौ जुलाई से उसका आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में इलाज चल रहा है।
नवविवाहिता का आरोप है कि ससुरालियों की प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान और अवसादग्रस्त हो गई। नौ जुलाई से उसका आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में इलाज चल रहा है।
पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद प्राथमिकी
पीड़िता ने पुलिस से मिलकर डाटा बरामद कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच की जा रही है।
पीड़िता ने पुलिस से मिलकर डाटा बरामद कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक जांच की जा रही है।