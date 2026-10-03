Agra News: तजिंदर ने कनाडा सुपर-60 में झटके विकेट

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आगरा। आगरा के तजिंदर सिंह ढिल्लो ने कनाडा सुपर-60 के अंतरराष्ट्रीय मंच पर टोरंटो सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए एक विकेट हासिल किया। उन्होंने व्हाइट रॉक वॉरियर्स के खिलाफ 1.1 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया। उनकी टीम ने मुकाबला पांच विकेट से जीता। व्हाइट रॉक वॉरियर्स ने 10 ओवर में छह विकेट पर 128 रन बनाए थे। टोरंटो सिक्सर्स में निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड और इमाद वसीम जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल रहे।