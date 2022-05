{"_id":"627de87746b0512d7c0da313","slug":"taj-mahal-game-of-black-marketing-of-tickets-asi-personnel-handed-over-two-persons-involved-in-black-marketing-of-tickets-to-tourism-police","type":"story","status":"publish","title_hn":"ताजमहल: टिकट की कालाबाजारी का खेल है जारी, रहें सावधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 13 May 2022 10:41 AM IST