{"_id":"6ab4880db5ab7233df048277","slug":"woman-injured-after-objecting-to-peeping-while-bathing-five-booked-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: घर में अकेली नहा रही थी महिला, तभी पड़ोसी युवकों ने की इतनी घिनौनी हरकत; मच गया बवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा के थाना एकता क्षेत्र के गुतिला गांव में नहाते समय झांकने का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों ने महिला के सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। बचाने पहुंचे उसके बेटे को भी पीटा गया। पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है।

गुतिला निवासी शमा ने तहरीर में बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे वह घर पर नहा रही थी। आरोप है कि पंकज और अंकित उसकी तरफ झांक रहे थे। विरोध करने पर दोनों गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद जितेंद्र, गुंजीत और शोरन भी वहां पहुंच गए। आरोपितों ने महिला के साथ मारपीट की और सिर में ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गई।



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शोर सुनकर बेटा रिहान बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसकी आंख के पास अंदरूनी चोट आई है। पीड़िता ने आरोपितों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष एकता ने बताया कि पांच के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। अभियुक्तों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

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