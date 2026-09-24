फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Woman Injured After Objecting to Peeping While Bathing Five Booked

यूपी: घर में अकेली नहा रही थी महिला, तभी पड़ोसी युवकों ने की इतनी घिनौनी हरकत; मच गया बवाल

Thu, 24 Sep 2026 07:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 07:46 AM IST
सार

आगरा के गुतिला गांव में नहाते समय झांकने का विरोध करने पर महिला के सिर में ईंट मारकर घायल करने का आरोप है। बचाने पहुंचे महिला के बेटे से भी मारपीट की गई, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गांव में पुलिस बल तैनात किया है।
 

विज्ञापन
Woman Injured After Objecting to Peeping While Bathing Five Booked
महिला सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना एकता क्षेत्र के गुतिला गांव में नहाते समय झांकने का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों ने महिला के सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। बचाने पहुंचे उसके बेटे को भी पीटा गया। पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है।
विज्ञापन

 

गुतिला निवासी शमा ने तहरीर में बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे वह घर पर नहा रही थी। आरोप है कि पंकज और अंकित उसकी तरफ झांक रहे थे। विरोध करने पर दोनों गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद जितेंद्र, गुंजीत और शोरन भी वहां पहुंच गए। आरोपितों ने महिला के साथ मारपीट की और सिर में ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर सुनकर बेटा रिहान बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसकी आंख के पास अंदरूनी चोट आई है। पीड़िता ने आरोपितों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष एकता ने बताया कि पांच के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। अभियुक्तों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
विज्ञापन

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र कुमार नागर ने बताया कि गुतिला में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एकता पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जांच के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed