{"_id":"6ab4a3f3a02b0235be0ffd83","slug":"missing-agra-woman-allegedly-taken-to-bengaluru-police-search-underway-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहेली ने ये क्या कर डाला: मां को फोन कर रोई युवती, बोली- 'बंगलूरू में मेरे साथ गलत हो रहा है'; फिर कट गई कॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन आगरा के सदर क्षेत्र की एक युवती 7 सितंबर से लापता है। परिजन से अंतिम बार बात में उसने खुद को बहलाकर बंगलूरू ले जाने और गलत काम कराने की जानकारी दी। पिता ने बेटी की सहेली पर शक जताया है। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

सदर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी 7 सितंबर को घर से गई थी। इसके बाद नहीं लौटी। रात में उसकी मां ने मोबाइल पर बात की तो बेटी ने रोते हुए बताया कि कुछ लोग उसे बहलाकर बंगलूरू ले आए हैं।



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