Agra News: डीएम ने कमियों पर किया निलंबित, बीईओ की जांच में हो गई बहाली

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डीएम के आदेश पर 17 जुलाई को मामले की जांच एत्मादपुर के खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने करीब डेढ़ महीने बाद 1 सितंबर को अपनी जांच आख्या विभाग को सौंपी। इसमें प्रधानाध्यापक पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। बीएसए कार्यालय ने आख्या का परीक्षण कर 10 सितंबर को सुनीता सक्सेना को चेतावनी के साथ बहाल कर दिया। निलंबन अवधि का वेतन भी जारी कर दिया गया।दरअसल, डीएम मनीष बंसल को पीएमश्री कंपोजिट स्कूल रोहता के निरीक्षण के दौरान रसोईघर में राशन नहीं मिलना, मध्याह्न भोजन व्यवस्था में लापरवाही, नवीन स्मार्ट टीवी का प्रयोग नहीं करना, विद्यालय में नियमित कंप्यूटर कक्षाओं का संचालन नहीं करना और पीएमश्री विकास कार्यों में लापरवाही जैसी कमियां मिलीं थीं। इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर प्रधानाध्यापिका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी।वर्जनजांच में प्रधानाध्यापिका पर लगाए सभी आरोप प्रमाणित नहीं हुए, ऐसा नहीं है। एक-दो आरोप सही पाए गए थे। मेरे पास जितनी जांच आख्या आई थी, उसी के तहत चेतावनी देकर बहाल किया गया है।डॉ. राकेश सिंह, बीएसए