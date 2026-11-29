Agra News: स्टार नेक्स्ट ने मान्या अकादमी को 38 रन से हराया
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 29 Nov 2026 02:38 AM IST
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आगरा। कॉसमॉस क्रिकेट ग्राउंड, दयालबाग में चल रहे द्वितीय मीना गुप्ता मेमोरियल महिला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को स्टार नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी ने मान्या क्रिकेट अकादमी को 38 रन से पराजित किया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टार नेक्स्ट ने 49 ओवर में 235 रन बनाए। राधिका पचेरा ने 62, मनीषा कुंतल ने 47 रन बनाए। पूजा राजपूत ने चार और मानवी राजपूत ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मान्या क्रिकेट अकादमी की टीम 46.3 ओवर में 197 रन पर ऑलआउट हो गई। आफरीन शमीम ने 53, श्रुति गौर और अंजू ने 29-29 रन बनाए। सलोनी तोमर ने चार और सुमन मीणा ने दो विकेट झटके।
प्लेयर ऑफ द मैच राधिका पचेरा और डिफेंडर ऑफ द मैच आफरीन शमीम को सुमित शर्मा व दयाशंकर राजपूत ने पुरस्कार प्रदान किए। आयोजक सचिव द्रवित शर्मा ने बताया कि सोमवार को आरडीएम क्रिकेट अकादमी, फिरोजाबाद और स्टार नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी के बीच मुकाबला होगा।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टार नेक्स्ट ने 49 ओवर में 235 रन बनाए। राधिका पचेरा ने 62, मनीषा कुंतल ने 47 रन बनाए। पूजा राजपूत ने चार और मानवी राजपूत ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मान्या क्रिकेट अकादमी की टीम 46.3 ओवर में 197 रन पर ऑलआउट हो गई। आफरीन शमीम ने 53, श्रुति गौर और अंजू ने 29-29 रन बनाए। सलोनी तोमर ने चार और सुमन मीणा ने दो विकेट झटके।
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प्लेयर ऑफ द मैच राधिका पचेरा और डिफेंडर ऑफ द मैच आफरीन शमीम को सुमित शर्मा व दयाशंकर राजपूत ने पुरस्कार प्रदान किए। आयोजक सचिव द्रवित शर्मा ने बताया कि सोमवार को आरडीएम क्रिकेट अकादमी, फिरोजाबाद और स्टार नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी के बीच मुकाबला होगा।
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