Agra News: स्टेडियम इलेवन ने 2-1 से जीता हॉकी का फाइनल

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महोत्सव के अंतिम दिन खेले गए हॉकी के फाइनल मुकाबले में स्टेडियम इलेवन ने कैंट इंटर कॉलेज को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। स्टेडियम इलेवन के अंश और उजैफा ने 1-1 गोल किया। कैंट इंटर कॉलेज के गोविंद ने 1 गोल किया। निर्णायक मंडल में पूजा, आरती, फिरोज, विनय, प्रशांत, शाहिद, आशा और मधु को सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर एसपी द्विवेदी, सहायक अभियंता दीपक कुमार और क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी संजय शर्मा ने हॉकी, जिमनास्टिक और टेबल-टेनिस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान आगरा मास्टर्स हॉकी के अध्यक्ष राजीव सोई, सचिव संजय गौतम, मीनाक्षी, ललित पाराशर, फिरोज खान, पवन कुमार, ललित पाराशर आदि मौजूद रहे।