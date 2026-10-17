Agra News: तेज रफ्तार वाहन ने चार युवतियों को रौंदा, एक की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:22 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:22 AM IST
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आगरा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के कालिंदी विहार में शुक्रवार रात तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे पैदल चल रही चार युवतियों को चपेट में ले लिया। हादसे में खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।
शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे कालिंदी विहार के एच ब्लॉक में कैला देवी मंदिर के सामने खुशबू अपनी बहन भूमि (18) और पड़ोसी शिखा कुशवाहा के साथ सहेली निशा चौधरी (20) निवासी गोविंद कॉलोनी को छोड़ने आई थीं। चारों सड़क किनारे पैदल जा रही थीं, तभी तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शिखा और निशा दूर जाकर गिरीं, जबकि खुशबू वाहन के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। इसके बाद डीसीएम दूसरे वाहन से भी टकरा गई। राहगीरों ने गाड़ी के नीचे फंसी खुशबू को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अन्य घायल युवतियों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है।
श्वेता वर्मा, एसीपी छत्ता
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शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे कालिंदी विहार के एच ब्लॉक में कैला देवी मंदिर के सामने खुशबू अपनी बहन भूमि (18) और पड़ोसी शिखा कुशवाहा के साथ सहेली निशा चौधरी (20) निवासी गोविंद कॉलोनी को छोड़ने आई थीं। चारों सड़क किनारे पैदल जा रही थीं, तभी तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शिखा और निशा दूर जाकर गिरीं, जबकि खुशबू वाहन के नीचे फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। इसके बाद डीसीएम दूसरे वाहन से भी टकरा गई। राहगीरों ने गाड़ी के नीचे फंसी खुशबू को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अन्य घायल युवतियों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है।
श्वेता वर्मा, एसीपी छत्ता